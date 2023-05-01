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Во Франции заявили о росте преступности из-за наркотиков и оружия с Украины

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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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В Европу с Украины нелегально поставляются оружие и наркотики.На это обратил внимание французский обозреватель Ксавье Рофе в статье для Atlantico.

«Криминальная цепочка идет по двум направлениям. В I квартале 2023 года украинская система правосудия сообщила о значительных изъятиях контрабандных стероидов в Киеве и амфетаминов во Львове», — пишет Рофе.

Он отметил, что после появления современного западного оружия у Украины в обратном направлении стали идти старые автоматы Калашникова. Так, по данным Рофе, в Марселе цена АК-47 упала до €300 из-за избыточного предложения.

«Этот процесс, игнорируемый армией и средствами массовой информации, будет продолжительным и опасным. Это мало волнует вашингтонских стратегов. Это должно больше беспокоить европейских лидеров, потому что весь этот криминальный беспредел останется их проблемой», — заявил обозреватель.

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11 апреля сообщалось, что недовольство огромным количеством беженцев из Украины и мигрантов в Германии вылилось в массовые протесты. Отмечалось, что граждане республики обеспокоены снижением уровня безопасности и возможным дефицитом жилья. С февраля минувшего года в ФРГ прибыло около миллиона украинцев.

29 марта организация «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» сообщила, что украинские беженцы сталкиваются со всё более холодным приемом со стороны населения европейских стран. Причинами такого отношения к украинцам стали рост стоимости жизни и усталость.

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