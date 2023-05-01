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В Москве на детский конкурс «Наследие моего района» прислали 3,5 тысячи работ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В столице завершился прием работ на конкурс детского рисунка «Наследие моего района», заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«На пятый, юбилейный, конкурс поступило почти 3,5 тыс. работ. Самыми активными оказались жители Восточного, Северо-Восточного и Северо-Западного округов. С помощью рисунков ребята делятся своим восприятием города. Показывают, какие места и объекты — районные парки, здания, набережные и памятники — нравятся им больше всего», — отметила вице-мэр.

Помимо основной номинации, посвященной знаковым объектам района, участникам предложили пять дополнительных: «Парки и усадьбы Москвы», «Памятники-герои», «Москва архитектора Алексея Щусева», «Жизнь внутри здания» и «По местам династии Романовых в Москве». Для ребят с особенностями здоровья предусмотрели номинацию «Особый взгляд».

Больше всего работ поступило по теме основной номинации. На втором месте по числу заявок — категория «Парки и усадьбы Москвы», на третьем — «Особый взгляд».

Принять участие в проекте могли ребята в возрасте 7–15 лет. Отбор проводился в несколько этапов, включая районный, окружной и городской. Теперь лучшие работы выберет жюри, состоящее из педагогов, искусствоведов, реставраторов, архитекторов. Среди экспертов, например, — Зураб Церетели. Имена победителей в младшей (7–11 лет) и старшей (12–15 лет) группах станут известны в июне. Их произведения выставят на Рождественском бульваре.

Организатор конкурса — столичный департамент культурного наследия.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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