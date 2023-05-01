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Медведев заявил, что Маск не справился с управлением Twitter

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Владелец Twitter Илон Маск не справился с управлением социальной сетью, считает председатель Совбеза Дмитрий Медведев.

Таким образом он прокомментировал ограничения, которые были наложены на его англоязычный аккаунт.

«Твиттер» прогнулся под госдепом и хохлами. Поступил так же, как когда-то с Трампом (Дональдом Трампом, экс-президентом США. — Ред.). Илон явно не справился с этим заданием, увы…» — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Зампредседателя Совбеза заявил, что социальная сеть продвигает интересы американской стороны, Россия в такой площадке не нуждается.

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Ранее, 29 апреля, Twitter ограничил доступ к записи о Польше в англоязычном аккаунте Медведева. При этом в русскоязычном аккаунте зампредседателя Совбеза отметил, что платформа ведет себя лицемерно, оставляя свободными к доступу публикации «с призывами уничтожить Россию».

Позднее Медведев продублировал заблокированную запись на русском, английском и польском языках, написав перед этим: «И как тебе такое, @elonmusk?».

Речь идет о публикации зампреда Совбеза РФ об отсутствии смысла поддерживать дипотношения с Польшей на фоне захвата в Варшаве школы при российском посольстве.

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