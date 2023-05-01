Глава Забайкалья Осипов вылетел в Борзю на место пожара

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов вылетел в город Борзя, где разгорелся крупный пожар. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба правительства региона.

«Глава Забайкалья вылетает в Борзю, где из-за пожара сгорело около десяти жилых домов», — говорится в сообщении в Telegram.

Пожар вспыхнул в Борзе ранее в этот день. В региональном главке МЧС сообщили, что загорелось девять домов. Тушение пожара осложняет ветер со скоростью до 23 м/с. Информация о пострадавших не поступала.

Предварительной причиной происшествия стало возгорание на свалке, после чего огонь распространился на дома.

СУ СК по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).