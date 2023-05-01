В Молдавии задержана вице-председатель оппозиционной партии «Шор»

В аэропорту Кишинева задержана вице-председатель оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщила пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры Молдавии.

В ведомстве заявили, что Таубер пыталась покинуть страну транзитом через Стамбул. Конечной точкой должен был стать израильский Тель-Авив.

«Задержание произведено на основании постановления прокурора Антикоррупционной прокуратуры, также выданного сегодня, на том основании, что обвиняемая нарушила условия, предусмотренные примененными к ней мерами пресечения», — говорится в заявлении.

При этом ранее Таубер заявляла, что власти Молдавии намерены ее арестовать из-за критики в свой адрес с ее стороны.

«Власть настолько боится, что хочет меня арестовать, был подан запрос прокуроров, чтобы изменить меру ограничения моей свободы, потому что я активна, я не согласна с ними (с властями Молдавии. — Ред.), продолжаю борьбу за граждан, продолжаю их (власти Молдавии. — Ред.) критиковать — так и будет», — сказала она в видеообращении.

Речь идет об ограничениях, которые ввели в отношении Таубер после лишения ее депутатского иммунитета в июле 2022 года. Политик находилась в СИЗО до сентября, затем ее перевели под домашний арест. В конце октября она была переведена под судебный контроль. Затем Таубер в очередной раз была переведена под домашний арест из-за участия в акциях протеста.

В феврале текущего года с Таубер были сняты ограничения на передвижение, ей вернули загранпаспорт и право общаться с любыми лицами.

Несмотря на недовольство молдавских властей деятельностью партии «Шор», ее представители всё равно пытаются повлиять на кризисную ситуацию в республике. Так, участники устраивают демонстрации, подписывают петиции, проводят забастовки, а также участвуют в выборах.

Ранее в этот день стало известно, что во второй тур выборов главы Гагаузской автономии Молдавии вышла Евгения Гуцул от партии «Шор». На основании предварительных данных, полученных устно от участковых избирательных бюро, Гуцул получила 14 890 голосов.