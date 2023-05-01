Реклама
Прямой эфир
Мир
В Молдавии задержана вице-председатель оппозиционной партии «Шор»
Общество
В Сочи с 1 мая вводится особый противопожарный режим
Происшествия
В Забайкальском крае загорелись девять жилых домов
Происшествия
В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП
Мир
Во второй тур выборов главы Гагаузии вышли кандидаты от Соцпартии и «Шор»
Мир
Германия решила открыть старые шахты для снижения импорта ископаемых
Мир
В Индии назвали пропаганду МО Украины с карикатурой истинным лицом Киева
Общество
Горячее питание в школах сделали обязательным с 1 мая
Мир
В КНДР заявили о желании США превратить Южную Корею в ядерный аванпост
Мир
Американский журналист назвал геноцидом действия ВСУ в Донбассе
Армия
ВС РФ отразили удар ВСУ из РСЗО HIMARS на южнодонецком направлении
Происшествия
Землетрясение произошло в районе вулкана Шивелуч на Камчатке
Мир
WP заявила о моральном кризисе в Meta на фоне сокращений

В Молдавии задержана вице-председатель оппозиционной партии «Шор»

В аэропорту Кишинева задержана вице-председатель оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер
0
Фото: скриншот видео
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В аэропорту Кишинева задержана вице-председатель оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщила пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры Молдавии.

В ведомстве заявили, что Таубер пыталась покинуть страну транзитом через Стамбул. Конечной точкой должен был стать израильский Тель-Авив.

«Задержание произведено на основании постановления прокурора Антикоррупционной прокуратуры, также выданного сегодня, на том основании, что обвиняемая нарушила условия, предусмотренные примененными к ней мерами пресечения», — говорится в заявлении.

При этом ранее Таубер заявляла, что власти Молдавии намерены ее арестовать из-за критики в свой адрес с ее стороны.

«Власть настолько боится, что хочет меня арестовать, был подан запрос прокуроров, чтобы изменить меру ограничения моей свободы, потому что я активна, я не согласна с ними (с властями Молдавии. — Ред.), продолжаю борьбу за граждан, продолжаю их (власти Молдавии. — Ред.) критиковать — так и будет», — сказала она в видеообращении.

Лишь бы не было страны: для чего Молдавия ссорится с Россией
Кишинев нацелен на полный разрыв отношений

Речь идет об ограничениях, которые ввели в отношении Таубер после лишения ее депутатского иммунитета в июле 2022 года. Политик находилась в СИЗО до сентября, затем ее перевели под домашний арест. В конце октября она была переведена под судебный контроль. Затем Таубер в очередной раз была переведена под домашний арест из-за участия в акциях протеста.

В феврале текущего года с Таубер были сняты ограничения на передвижение, ей вернули загранпаспорт и право общаться с любыми лицами.

Несмотря на недовольство молдавских властей деятельностью партии «Шор», ее представители всё равно пытаются повлиять на кризисную ситуацию в республике. Так, участники устраивают демонстрации, подписывают петиции, проводят забастовки, а также участвуют в выборах.

Ранее в этот день стало известно, что во второй тур выборов главы Гагаузской автономии Молдавии вышла Евгения Гуцул от партии «Шор». На основании предварительных данных, полученных устно от участковых избирательных бюро, Гуцул получила 14 890 голосов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023