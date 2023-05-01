В Сочи с 1 мая вводится особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим вводится в Сочи на период с 1 мая по 1 ноября. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.

«МЧС Кубани просит жителей и гостей города-курорта сохранять бдительность, соблюдать правила пожарной безопасности и принимать меры предосторожности во время отдыха на природе», — говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в Telegram.

Особый противопожарный режим предусматривает введение дополнительных требований пожарной безопасности. Туристам и жителям города запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор. За нарушение требований полагаются штрафы.

Ранее, 28 апреля, в связи с угрозой лесных пожаров в Красноярском крае ввели режим повышенной готовности. Он будет действовать до 1 июля. С начала года в крае ликвидировали 53 возгорания сухой травы площадью почти 170 га. В основном причиной пожаров становился человеческий фактор.