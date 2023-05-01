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Карта спецоперации на Украине 1 мая

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 1 мая можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ночью ВС РФ нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск.

На купянском направлении поражены подразделения противника в районах Двуречной, Тимковки и Крахмального Харьковской области. В районах Масютовки, Кисловки, Синьковки, а также Новоселовского и Розовки ЛНР пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. Уничтожено свыше 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20. В районе Избицкого уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ.

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Ольговки Харьковской области, Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянки ДНР. В районах Торского ДНР и Невского ЛНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили до 55-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, один пикап, гаубица Д-20, а также две гаубицы Д-30.

На донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение противника в западной части Артемовска. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Калиновки, Часова Яра, Николаевки и Ступочки ДНР. Уничтожено до 330-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30. В районе Новоукраинки уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

На южно-донецком и запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям противника в районах Угледара, Привольного ДНР и Малой Токмачки Запорожской области. В районе Сладкого ДНР пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника составили до 55-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На херсонском направлении уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Мста-Б».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 413 самолетов, 230 вертолетов, 3913 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8927 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4703 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9893 единицы специальной военной автомобильной техники.

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