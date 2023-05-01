В МЧС назвали предварительную причину пожара в Борзе

Причиной пожара в Борзе Забайкальского края могло стать возгорание на свалке. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

«Предварительно, пожар произошел из-за возгорания на свалке. Огонь распространился на дома», — сказали в ведомстве «РИА Новости».

Ранее в этот день в краевом управлении МЧС сообщили, что загорелись девять жилых домов. Тушение пожара осложняет ветер со скоростью до 23 м/с. Информация о пострадавших не поступала.

СУ СК по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

25 апреля в селе Баляга Забайкальского края загорелся мебельный цех. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание, в результате чего воспламенилась сухая трава.