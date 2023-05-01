В Забайкальском крае загорелись девять жилых домов

В городе Борзе Забайкальского края загорелись девять жилых домов. Об этом 1 мая сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

«Пожарная охрана ликвидирует пожар девяти жилых домов в городе Борзя по улице Новосельская. На месте работают 48 человек и шесть единиц техники. Тушение осложняет сильный ветер до 23 м/с», — говорится в сообщении.

Площадь пожара уточняется, информации о пострадавших не поступало. На месте работает пожарный поезд, в готовность приведен вертолет Ми-8 для переброски личного состава пожарных.

СУ СК по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

«Следователи установят размер причиненного ущерба, признают потерпевшими и допросят собственников пострадавшего имущества. Они дадут принципиальную правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов местного самоуправления, а также администрации муниципального района по обеспечению противопожарной безопасности», — заявили в ведомстве.

Ранее, 25 апреля, в селе Баляга Забайкальского края загорелся мебельный цех. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание, в результате чего воспламенилась сухая трава.