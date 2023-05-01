Шесть человек погибли при падении автобуса в овраг в Таджикистане

Шесть человек погибли в результате падения автобуса в овраг в Айнинском районе Таджикистана. Об этом 1 мая сообщил комитет по чрезвычайным ситуациям страны.

«Водитель автомобиля марки Hyundai Starex во время движения из Айни в сторону города Пенджикент, не справившись с управлением, вылетел в овраг глубиной 200 м», — говорится в сообщении.

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились в овраг и смогли извлечь тела водителя и пятерых пассажиров. Также удалось спасти двух детей и женщину. Их с различными травмами доставили в больницу в Айни.

Ранее, 30 апреля, туристический автобус упал в овраг в Мексике. В результате аварии погибли 18 человек. Еще 33 пассажира госпитализированы, из них 10 являются несовершеннолетними.