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Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Праздником Весны и Труда. Обращение градоначальник разместил в своем Telegram-канале 1 мая.

Он отметил, что Первомай является символом объединения людей для совершения созидательной деятельности.

Вместе с тем Собянин подчеркнул, что город работает над созданием новых высокотехнологичных производств, обновляет транспортную инфраструктуру, строит современные объекты социального пользования.

«Динамичное развитие любимой столицы — это результат нашего плодотворного труда, таланта и энергии миллионов москвичей», — резюмировал мэр.

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Первый день мая — общегосударственный российский праздник, День Весны и Труда. В 2023 году он приходится на понедельник, по случаю торжества в России объявлен выходной.

Также с этой даты россиян коснется несколько нововведений. Например, «Почта России» станет единственным доставщиком пенсий и социальных выплат на дом или в кассах почтовой компании, Центробанк России повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, будет действовать новый национальный стандарт для счетчиков газа.

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