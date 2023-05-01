На Украине подтвердили повреждение предприятия в Павлограде

В Павлограде Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак 1 мая.

«В Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели уже укротили», — написал он в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 30 апреля. О сильных взрывах в регионе сообщали украинские СМИ, в 21:30 была объявлена воздушная тревога. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные нанесли удары по железнодорожным путям и складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Эти ресурсы армия Украины планировала использовать при контрнаступлении.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».