Избранный президент Парагвая заявил о намерении восстановить отношения с Венесуэлой

Избранный президент Парагвая Сантьяго Пенья после победы на выборах заявил, что намерен восстановить дипломатические отношения с Венесуэлой.

«Парагвай должен восстановить отношения с правительством Венесуэлы. Мы уже делали это при прошлом правительстве, я считаю, что здесь нет оснований для сомнений», — сказал он в эфире телеканала latele 30 апреля.

При этом Пенья отметил, что не отказывается от критики в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Дипломатические отношения страны разорвали в 2019 году, после того как в Парагвае не признали победу Мадуро на выборах главы государства.

Пенья стал избранным президентом Парагвая, набрав 43,94% голосов на всеобщих выборах в стране. Его партия «Колорадо» также набрала 45,88% голосов на выборах в сенат.