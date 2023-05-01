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Избранный президент Парагвая заявил о намерении восстановить отношения с Венесуэлой

Избранный президент Парагвая Сантьяго Пенья заявил, что намерен восстановить дипотношения с Венесуэлой
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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
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Избранный президент Парагвая Сантьяго Пенья после победы на выборах заявил, что намерен восстановить дипломатические отношения с Венесуэлой.

«Парагвай должен восстановить отношения с правительством Венесуэлы. Мы уже делали это при прошлом правительстве, я считаю, что здесь нет оснований для сомнений», — сказал он в эфире телеканала latele 30 апреля.

При этом Пенья отметил, что не отказывается от критики в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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Дипломатические отношения страны разорвали в 2019 году, после того как в Парагвае не признали победу Мадуро на выборах главы государства.

Пенья стал избранным президентом Парагвая, набрав 43,94% голосов на всеобщих выборах в стране. Его партия «Колорадо» также набрала 45,88% голосов на выборах в сенат.

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