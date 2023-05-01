Ученые нашли возможную основу для антивозрастной терапии

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего смогли с помощью синтетической биологии замедлить процесс старения клеток. Об этом 27 апреля сообщил научный журнал Science.

Исследователи смогли перепрограммировать транскрипционный переключатель клеток дрожжей, который приводил к их гибели из-за распада либо ядер, либо митохондрий. В результате колебаний между двумя состояниями продолжительность их жизней увеличилась на 82%.

«Наши результаты устанавливают связь между архитектурой генных сетей и клеточным долголетием, что может привести к рационально спроектированным генным цепям, замедляющим старение», — рассказали авторы исследования.

Ранее, в декабре 2022 года, американские ученые из Северо-Западного университета выяснили принцип старения организма человека. Они установили, что практически в любых тканях и органах с возрастом усиливается дисбаланс активности длинных и коротких генов. По мнению ученых, полученные результаты позволят в будущем разработать лекарство против опасных заболеваний, ускоряющих старость.