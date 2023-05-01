Искусственный интеллект научили распознавать рак по КТ-снимкам

Ученые создали модель искусственного интеллекта, которая способна выявлять онкологические заболевания по снимкам компьютерной томографии. Об этом 30 апреля сообщила газета The Guardian.

Разработка создана специалистами Королевского фонда Марсден, Лондонского института исследований рака и Имперского колледжа Лондона. Они использовали снимки около 500 пациентов для написания алгоритма, которой способен идентифицировать раковые опухоли.

По словам автором исследования, созданная модель показала высокую эффективность в ранней диагностике онкологических заболеваний.

«Мы надеемся, что в будущем это улучшит раннее выявление и потенциально сделает лечение рака более успешным за счет выявления пациентов с высоким риском и быстрого отслеживания их до более раннего вмешательства», — рассказал один из исследователей Бенджамин Хантер.

Алгоритм пока находится на ранней стадии разработки, и для его внедрения в систему здравоохранения понадобятся дополнительные исследования. Однако ученые уже сейчас считают, что преимущества искусственного интеллекта в ранней диагностике рака очевидны.

Ранее в апреле ученые обнаружили определенные симптомы болезни Паркинсона, которые могут появиться за 10 лет до постановки диагноза. Согласно полученным данным, ими являются эпилепсия и потеря слуха.