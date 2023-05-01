Германия решила открыть старые шахты для снижения импорта ископаемых

Власти Германии решили сократить зависимость от импорта полезных ископаемых путем реконструкции закрытых шахт. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщила газета Financial Times.

Так, предлагается восстановить шахту Käfersteige на окраине горного массива Шварцвальд. Рудник был закрыт в 1996 году и на сегодняшний день находится в плачевном состоянии, однако здесь до сих пор расположено крупное месторождение минерала флюорита, или плавикового шпата, который используется в производстве электромобилей.

Организацией работ на шахте займется компания Deutsche Flussspat. По словам исполнительного директора Саймона Боденштайнера, этот проект может совершить революцию в сфере добычи ресурсов и серьезно продвинуть транспортную отрасль.

В настоящее время ФРГ в больших количествах импортирует плавиковый шпат из Мексики. Если удастся вернуть в строй Käfersteige, в которой содержится около 2 млн т сырого минерала, к 2029 году это покроет 40% внутренних потребностей Германии и 13% — других государств Евросоюза (ЕС).

Согласно прогнозам Deutsche Flussspat, флюорит будет становиться всё более востребованным в Европе по мере перехода к зеленой экономике и снижению выбросов углекислого газа. Если в 2020 году спрос составлял порядка 755 тыс. т, то к концу десятилетия эта цифра может увеличиться до 1,1 млн т.

Ранее, 30 марта, глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что газовые хранилища ФРГ могут быть заполнены без поставок из России. По его словам, своевременная подготовка, экономия и умеренные температуры позволили успешно пережить зимний период и при нужном уровне бдительности следующая зима для страны также пройдет хорошо, особенно если будут введены в эксплуатацию запланированные дополнительные СПГ-терминалы.

До этого, 18 марта, Мюллер подчеркнул, что эпоха дешевой энергии из России для Германии окончательно закончилась.

7 марта помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что отказ Германии от российского газа стал для страны огромным стрессом, поскольку заменить его оказалось очень сложно.

Накануне министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек рассказал, что страна переживает последствия отказа от российского газа. По его словам, ФРГ совершила «гигантское достижение», сохранив энергоснабжение на фоне отказа от топлива из РФ.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.