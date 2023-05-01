«Колорадо» проиграл «Сиэтлу» и не смог выйти во второй раунд плей-офф НХЛ
Действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» не смог выйти во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), уступив «Сиэтл Кракен». Матч прошел 1 мая в Денвере и завершился со счетом 1:2.
В составе «Сиэтла» дубль оформил нападающий Оливер Бьоркстранд. У «Колорадо» единственную шайбу забросил форвард Микко Рантанен.
Счет в серии — 3:4 в пользу «Сиэтла».
Это второй сезон «Сиэтла» в НХЛ, команда впервые играет в плей-офф. Во втором раунде «Сиэтл» встретится с «Даллас Старз».
«Колорадо» является действующим обладателем Кубка Стэнли, всего команда выигрывала его три раза в своей истории.
Накануне «Флорида Пантерз» на выезде обошла «Бостон Брюинз» в седьмом матче серии плей-офф НХЛ. Игра завершилась в овертайме со счетом 4:3. Теперь соперником «Флориды» станет «Торонто Мейпл Лифс».