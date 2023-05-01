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В КНДР заявили о желании США превратить Южную Корею в ядерный аванпост

В Пхеньяне считают, что США хотят сделать Южную Корею своим ядерным аванпостом в регионе
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Фото: Global Look Press/Haiyun Jiang - Pool via CNP
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Вашингтон рассчитывает превратить Южную Корею в свой ядерный аванпост на Дальнем Востоке. Об этом 1 мая заявил обозреватель Чхве Чжу Хён в материале для Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Их [США] намерение заключается в том, чтобы найти «закономерный предлог» для беспрепятственного развертывания огромных стратегических средств в будущем за счет придания правовой окраски размещению стратегической атомной подлодки на Корейском полуострове», — отметил автор публикации.

По его словам, этот шаг иллюстрирует стремление американских властей к мировой гегемонии. Однако, подчеркнул Чхве, Штатам не стоит рассчитывать на то, что манипулирование терминами поможет им замаскировать империалистический характер своей политики.

Кроме того, аналитик не согласился с позицией о том, что передача подводной лодки США Южной Корее не нарушит декларацию о безъядерном статусе Корейского полуострова. Он обвинил Вашингтон и Сеул в «систематическом разрушении режима ядерного нераспространения», подрывающем стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Накануне в ЦТАК назвали визит президента Республики Корея Юн Сок Ёля в США провокацией и враждебным жестом в отношении Пхеньяна. Также отмечалось, что это событие подтверждает целесообразность курса на усиление, выбранного властями Северной Кореи.

29 апреля сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии республики Ким Е Чжон заявила, что Вашингтонская декларация лидеров США и Южной Кореи может поставить под угрозу безопасность не только Азиатско-Тихоокеанского региона, но и всего мира.

26 апреля Вашингтон и Сеул договорились о совместных консультациях президентов обоих государств на случай потенциального ядерного удара со стороны Пхеньяна. Лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль подчеркнул, что на любые ядерные провокации будет дан согласованный и мощный ответ с применением всех сил альянса. По итогам консультаций была принята Вашингтонская декларация, которая предполагает создание группы по вопросам ядерного планирования.

До этого, 17 апреля, Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. Маневры начались после запуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном.

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