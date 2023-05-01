В Госдуму внесли законопроект о работе по распределению для студентов-бюджетников

В Госдуму внесли законопроект, в случае принятия которого студенты-бюджетники будут обязаны работать три года по распределению или оплачивать обучение. Документ опубликован в электронной базе парламента.

«По окончании обучения выпускники образовательных организаций, реализующих основные профессиональные образовательные программы, получившие образование за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежат трудоустройству путем их распределения по полученной квалификации», — говорится в проекте.

При этом комиссия должна выбрать место работы выпускника не позднее четырех месяцев до окончания обучения.

Автором инициативы выступил Государственный совет Республики Татарстан. Законопроект предполагает изменения в федеральный закон «Об образовании в России».

Сейчас законопроект находится на рассмотрении заместителем сопредседателя Совета законодателей.

Ранее, 28 апреля, сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении налоговых вычетов по расходам граждан на образование, лечение и покупку лекарств. Новые нормы устанавливают, что максимальный размер налогового вычета по расходам на обучение ребенка увеличивается более чем в два раза — с 50 тыс. до 110 тыс. рублей.

19 апреля Госдума приняла этот законопроект. В свою очередь юрист Европейской юридической службы Иван Смирнов отмечал, что оформить налоговый вычет через работодателя проще, чем через налоговую.

До этого, 6 марта, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о рекордно низком уровне безработицы в РФ. Она обратила внимание на то, что в регионах страны продолжается реализация дополнительных мер, направленных на обеспечение занятости. Так, были заключены договоры на участие 24 тыс. человек в оплачиваемых общественных и временных работах.