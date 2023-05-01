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WP заявила о моральном кризисе в Meta на фоне сокращений

WP: в Meta растет «кризис морального духа» на фоне сокращений, проводимых Цукербергом
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Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia
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В коллективе Meta (организация признана экстремистской в РФ) растет недоверие к Марку Цукербергу на фоне массовых сокращений. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на анонимные жалобы работников компании.

В публикации отмечается, что Meta и раньше сталкивалась с кризисными периодами, однако руководство всякий раз поддерживало уверенность в будущем компании. Теперь же речь идет о десятках тысяч уволенных сотрудников и неясных перспективах.

В числе проблем организации — ​низкая окупаемость инвестиций в «метавселенную». Помимо этого, на всю IT-сферу негативно влияют повышение процентных ставок и геополитическая нестабильность. В конечном итоге Цукерберг был вынужден объявить о сокращении расходов (главным образом за счет уменьшения числа рабочих мест). Таким образом он рассчитывает облегчить адаптацию компании к новой экономической обстановке.

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29 апреля стало известно, что акции Meta выросли в цене после отчета за I квартал 2023 года. Тем не менее, как видно, это не сильно обнадеживает персонал.

Ранее, 19 апреля, появилась информация об очередном раунде увольнений. По данным источника, процесс затронет широкий спектр технических команд, в том числе сотрудников Facebook, Instagram, Reality Labs и WhatsApp (принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской). В общей сложности потерять работу могут около 4 тыс. человек.

14 марта Марк Цукерберг объявил о сокращении 10 тыс. штатных сотрудников холдинга. Он назвал решение об увольнении необходимой мерой для «улучшения финансовых показателей» в трудный период.

До этого сокращения рабочих мест в Meta проводились в ноябре. Тогда компания сообщила об увольнении более 11 тыс. сотрудников, то есть 13% рабочей силы. Компания столкнулась с резким сокращением объемов электронной коммерции и усилением конкуренции в тех секторах, где она работает.

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