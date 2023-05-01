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Зайцев в последнем интервью РЕН ТВ рассказал о будущем своего Дома моды

Зайцев в последнем интервью РЕН ТВ рассказал, каким он видит будущее своего Дома моды
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский модельер Вячеслав Зайцев в последнем интервью телеканалу РЕН ТВ, записанном в апреле 2021 года, рассказал о том, каким он видит будущее своего Дома моды.

Он отметил, что у Дома моды должно быть светлое будущее. Он должен жить, так как направление для его развития было задано.

«Я думаю, что идеи должны существовать и воплощаться этим Домом моды. Потому что я считаю, что это единственный Дом моды, который остался в России, который выполняет функции, связанные с народным искусством, с традициями народными. Так что думаю, что очень светлое будущее должно быть у Дома моды», — сказал Зайцев.

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О смерти Зайцева стало известно 30 апреля. По данным источника «Известий», его доставили в больницу города Щелково с желудочно-кишечным кровотечением, чуть позднее он скончался в реанимации. Ему было 85 лет. Причиной смерти стало внутреннее кровотечение.

После смерти модельера поклонники принесли цветы к его Дому моды на проспекте Мира в Москве. Таким образом они решили отдать дань памяти Зайцеву. Цветы были оставлены рядом со входом в Дом моды.

Как отметил историк моды Александр Васильев, Зайцев был гордостью российской моды. По его словам, модельер приблизил советскую моду начиная с 1965 года к международным канонам стиля и красоты с учетом народных традиций и национального колорита.

Российский дизайнер Игорь Чапурин назвал Зайцева масштабной фигурой и недооцененным модельером. Он подчеркнул, что кутюрье «генерировал в себе мощные творческие силы, силы новации».

Шоумен Сергей Зверев отметил помощь Зайцева в раскрытии своего таланта. По его словам, благодаря вниманию модельера в начале карьеры у него «выросли крылья».

Модельер Татьяна Котегова в свою очередь назвала Зайцева уникальным человеком и одним из величайших кутюрье в России. По ее мнению, его кончина ознаменовала уход эпохи.

Народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что каждое творение Зайцева — «шедевр, образец безупречного вкуса и высокого качества».

В свою очередь стилист и эксперт моды Владислав Лисовец в беседе с «Известиями» назвал Зайцева невероятно сильной личностью. Он рассказал, что был давно знаком с Зайцевым и считал его невероятно талантливым.

Вячеслав Зайцев — известный российский модельер. Он является лауреатом Государственной премии России (1995), народным художником РФ (2006). В 2007–2009 годах вел передачу «Модный приговор» на Первом канале. Зайцев считается первым советским модельером. В 1963 году французский журнал Paris Match опубликовал о нем статью «Он диктует моду Москве».

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