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ВС РФ отразили удар ВСУ из РСЗО HIMARS на южнодонецком направлении

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Фото: РИА Новости
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Российские силы отразили ракетный удар украинских боевиков из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган» на южнодонецком направлении, заявил 1 мая начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«На южнодонецком направлении отражен комбинированный ракетный удар противника из РСЗО HIMARS и «Ураган». Расчетами зенитных ракетных комплексов «Бук» все цели уничтожены», — сказал он.

Гордеев добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались провести разведку боем на этом направлении. Однако бойцы российской группировки при поддержке артиллерии нанесли удар по боевикам и уничтожили пять человек личного состава ВСУ, а также бронеавтомобиль «Козак».

Кроме того, в населенном пункте Великая Новоселка российские самоходные минометы «Тюльпан» уничтожили пункт временной дислокации противника, обнаруженный воздушной разведкой. В результате ликвидированы более пяти украинских боевиков.

Гордеев также сообщил об уничтожении трех опорных пунктов ВСУ в районе Пречистовки и Новомихайловки.

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Ранее, 29 апреля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на донецком направлении потери ВСУ составили более 575 украинских боевиков и наемников. Он добавил, что на южнодонецком и запорожском направлениях российские силы за сутки ликвидировали свыше 85 украинских военных.

27 апреля Александр Гордеев сообщил, что российские военные с помощью зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) отразили удары ВСУ на запорожском направлении. Уточняется, что украинские боевики предпринимали атаку из реактивных систем залпового огня HIMARS.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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