Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев 1 мая сообщил, что артиллеристы ВС РФ нанесли удары по трем позициям артиллерийских орудий и позиции минометного расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах в Донецкой Народной Республики (ДНР).

«На александро-калиновском тактическом направлении артиллеристами второго армейского корпуса нанесены огневые налеты по трем позициям артиллерийских орудий и позиции минометного расчета противника в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское, Клебан-Бык и Поповка. Потери в живой силе артрасчетов ВСУ составили до 60 человек», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Астафьев, на марьинском направлении артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) уничтожили два взводных опорных пункта бригады ВСУ в районах Красногоровки и Галициновки. Потери противника составили до 20 человек живой силы и три единицы автомобильной техники, которая подвозила боеприпасы и материальные средства.

Также на авдеевском направлении авиация ЮВО нанесла два удара по пунктам временной дислокации резервов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Помимо этого, в рамках контрбатарейной борьбы артиллеристами соединения российской «Южной» группировки войск ликвидированы танк и три боевых машины пехоты украинских боевиков в районах населенных пунктов Первомайское, Северное и Авдеевка.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что более 480 военнослужащих ВСУ и иностранных наемников уничтожено за сутки на донецком направлении.

В этот же день Астафьев сообщил, что российские военнослужащие нанесли ракетный удар по пункту размещения иностранных наемников в городе Константиновке ДНР.

29 апреля Астафьев рассказал, что артиллерийские подразделения уничтожили три склада боеприпасов и совершили огневые налеты по пунктам временной дислокации двух бригад. Артиллерия поразила пункт временной дислокации танковой бригады противника в районе Орловки, уничтожив три склада боеприпасов, значительное количество живой силы, вооружений и военной техники ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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