В Петербурге двухлетняя девочка получила ожог пищевода из-за аммиака

В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка попала в реанимацию с химическим ожогом пищевода после того, как выпила раствор аммиака. Об этом 1 мая сообщает 78.ru.

Мать пострадавшей рассказала, что аммиак оставила в квартире знакомая семьи. Сама женщина ненадолго отвлеклась, чтобы убрать осколки разбитого стакана на кухне, в это время в соседней комнате ее дочь нашла флакон и отпила из него.

Услышав крик, мать сразу же вызвала скорую помощь, а до приезда медиков попыталась самостоятельно промыть пищевод ребенка. Девочку доставили в больницу имени Филатова с химическим ожогом. Сейчас юная пациентка находится в реанимации в тяжелом состоянии, однако ее жизни ничего не угрожает.

14 апреля двухлетний мальчик из Волгоградской области попал в реанимацию из-за выпитого уксуса. У ребенка диагностирован химический ожог полости рта, пищевода. Мальчика поместили в реанимацию, где врачи делают необходимые процедуры, в том числе промывание желудка.