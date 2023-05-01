Захарова: в случае разрыва отношений с Польшей пострадают граждане России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва имеет право пойти по пути разрыва дипломатических отношений с Польшей, но первыми от такого решения пострадают российские граждане. Об этом она сказала 30 апреля в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«Кто первый страдает от подобных решений? Люди, граждане, и я не говорю о гражданах Польши, среди которых немало людей, которые прекрасно понимают, что сейчас происходит. Я говорю о наших гражданах, которые там живут, работают, у которых есть семьи», — сказала она.

Захарова отметила, что люди, которые выходят с территории Украины через Польшу, также нуждаются в помощи, поскольку им необходимо оформить документы, получить свидетельства и подтвердить соответствующий статус, а это «колоссальная работа».

Ранее в этот день у здания посольства Польши в Москве прошел митинг партии ЛДПР против закрытия школы при российском диппредставительстве в Варшаве. Активисты собрались у здания с плакатами «Прекратите бить по детям!».

29 апреля представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда после отказа их впустить. Силовики заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоза имущества.

Позднее советник-посланник российской дипмиссии Андрей Ордаш сообщил, что все сотрудники и учителя покинули здание школы, захваченное польскими властями. На вывоз оборудования из учебного заведения посольству было дано семь дней.

Посол России в Польше Сергей Андреев назвал произошедшее весенним обострением. Он заверил, что Москва обеспечит завершение учебного года, аттестацию учащихся, выпускные экзамены и переход в следующие классы. Дипломат также указал, что, захватив школу при посольстве России, власти Польши нарушили Венскую конвенцию.