Трасс получила счет на £12 тыс. за инцидент с тапочками и халатами

Бывшему премьер-министру Великобритании Лиз Трасс предъявили счет на £12 тыс. ($15 тыс.) за еду и напитки, а также халаты и тапочки, которые, предположительно, исчезли из ее загородной резиденции Чевенинг, когда она была министром иностранных дел. Об этом 30 апреля сообщила газета The Times со ссылкой на неназванный источник.

Отмечается, что секретариат кабинета министров отправил Трасс счет стоимости ее проживания в поместье Чевенинг, куда она приглашала гостей во время кампании для выборов Консервативной партии Великобритании в 2022 году.

По информации газеты, официальные лица связались с Трасс и «дали понять», что ей необходимо заплатить за еду и вино, а также предметы, пропавшие во время ее пребывания в должности.

«Сотрудники поместья также сообщили… что за этот период исчезли… полотенца, халаты и даже тапочки, и попросили ее оплатить расходы», — говорится в статье.

Согласно данным издания, британское правительство оплачивает расходы только на проведение официальных мероприятий в поместье. Развлечение личных гостей или проведение партийных собраний не оплачивается.

При этом представитель политика сообщил, что Трасс планирует оспорить счет, так как в нем могут содержаться как личные, так и официальные расходы.

Ранее, 16 декабря, газета The Guardian сообщила, что после двух вечеринок бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс нашли остатки кокаина. По данным издания, Трасс организовывала вечеринки для своих политических союзников в особняке на Чевенинг-стрит. Пользование этим домом традиционно в Соединенном Королевстве предоставляется министру иностранных дел страны.