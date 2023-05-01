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Эксперт указал на изменение тактики ВСУ в Артемовске из-за ВКС РФ

Военный эксперт Леонков: ВСУ сменили тактику в Артемовске из-за применения ВКС авиабомб
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Решение Воздушно-космических сил (ВКС) РФ применить авиабомбы в Артемовске (украинское название — Бахмут) вынудило генштаб армии Украины пересмотреть свою тактику. Об этом в понедельник, 1 мая, рассказал «РИА Новости» военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По его словам, раньше Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещали своих снайперов на верхних этажах городских высоток, а подвальные помещения использовали как штабы и склады. Однако прилеты бомб типа ФАБ-500 обернулись крупными потерями личного состава.

«После удара авиабомбой все военнослужащие, оказавшиеся на тот в момент в подвале, так же обречены, как и занимающие позиции на верхних этажах», — объяснил собеседник агентства.

Теперь ВСУ делают ставку на беспилотную авиацию, в частности — ​квадрокоптеры небольшого размера. С крыш убрали снайперские точки, заменив живых боевиков на камеры видеонаблюдения, с помощью которых отслеживают передвижения российских военных в черте города.

Между тем ВКС РФ получили возможность действовать вне зоны поражения украинской противовоздушной обороны (ПВО). Для этого пригодились модули планирования и коррекции на снарядах ФАБ-500. Параллельно комплексы ПВО противника активно уничтожаются армейской авиацией прикрытия.

Дорожная связка: ВФУ не смогли деблокировать трассу в Артемовск
С потерей города в украинской оборонительной линии образуется дыра, которую нечем заполнить, говорят эксперты

Ранее, 29 апреля, офицер разведки корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что характер украинского конфликта может измениться после битвы за Артемовск из-за больших потерь ВСУ. Он подчеркнул, что на пути российской армии в дальнейшем не будет таких же серьезных препятствий.

Между тем 30 апреля в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые отряды оттеснили украинских боевиков в западной части Артемовска и заняли четыре квартала. Подчеркивается, что в ходе боев за Артемовск подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ сковывают противника у северной и южной окраин города.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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