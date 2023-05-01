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Диетолог дала советы по питанию для похудения

Диетолог Лиза Янг дала шесть полезных советов для завтрака, чтобы похудеть
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Американский диетолог Лиза Янг рассказала о полезных завтраках для похудения.

По ее словам, завтрак с высоким содержанием белка помогает сжигать жировую прослойку, которая никак не уходит.

Она отметила, что для снижения веса необходимо завтракать блюдами из яиц, овсянкой с ягодами, фруктами, а также отказаться от выпечки в пользу цельнозернового хлеба.

«Ягоды содержат клетчатку, а клетчатка помогает контролировать вес. Также подумайте о том, чтобы добавить к следующему завтраку свежие фрукты», — цитирует Янг портал Eat This, Not That.

Кроме того, диетолог рассказала, что свежий смузи содержит множество полезных свойств для сжигания жира. Также стоит обратить внимание на зеленый йогурт или завтрак из киноа, семена льна и чиа. Важно есть сидя, поскольку употребление пищи во время ходьбы приводит к перееданию, подчеркнула Янг.

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Ранее, 27 апреля, врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева предупредила, что употребление на завтрак каши на молоке может привести к «патологической инсулинорезистентности».

25 апреля эксперт по ЗОЖ и правильному питанию Анастасия Немцан перечислила самые вредные продукты для завтрака. По ее словам, стоит отказаться от выпечки и сладостей в качестве частого или ежедневного завтрака.

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