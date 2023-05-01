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Общество
Летний сезон в Московском зоопарке откроется 1 мая

Летний сезон в Московском зоопарке откроется 1 мая

В Московском зоопарке откроется летний сезон 1 мая
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Московском зоопарке 1 мая пройдет праздник «Открытие летнего сезона». Об этом 30 апреля сообщил Telegram-канал зоосада.

Отмечается, что 1 мая для посетителей приготовлена праздничная программа. Начало мероприятия запланировано на 12:00.

Посетителей ждет концерт с участием детских коллективов под открытым небом на уличной площадке. Также для гостей зоопарка по старой территории проведут обзорную экскурсию.

Помимо этого, для посетителей организуют мастер-классы, где можно будет сделать себе сувенир на память о Московском зоопарке.

При этом мероприятии бесплатное, оплачивается только вход в зоопарк.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, в онлайн-формате пройдет голосование за выбор животного, которое станет талисманом сезона.

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Ранее, 26 апреля, пеликаны впервые после зимы вышли на пруд из закрытого павильона в Московском зоопарке. Первыми вышли кудрявые пеликаны во главе с самопровозглашенным «пеликаньим предводителем» Матвеем. Его с самого рождения выхаживали сотрудники зоопарка, поэтому он долго считал себя человеком и до сих пор снисходительно относится к сородичам.

13 апреля в Московском зоопарке вышел из спячки бурый медведь Гром из Центра воспроизводства редких видов животных. Для него это была первая зимняя спячка в жизни.

За день до этого в Московском зоопарке от зимнего сна проснулись еноты. Отмечается, что животные начали просыпаться некоторое время назад, однако из-за нестабильной погоды процесс затянулся.

11 апреля стало известно, что в столичном зоопарке вышли из спячки мадагаскарские тенреки. Благодаря погружению в сон у зверьков нормализуется обмен веществ, организм готовится к размножению, улучшается их самочувствие и настроение.

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