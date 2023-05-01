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В Мексике 18 человек погибли в ДТП с автобусом

При падении туристического автобуса в овраг в Мексике погибли 18 человек
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Фото: Соцсети
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В Мексике туристический автобус упал в овраг, в результате аварии 18 человек погибли, более 30 получили ранения. Об этом 30 апреля сообщило агентство EFE.

Отмечается, что инцидент произошел в штате Наярит.

«Сотрудники службы уголовного розыска, сотрудники… прокуратуры и эксперты обнаружили на месте происшествия 18 погибших, включая семерых мужчин и 11 женщин», — говорится в Twitter-аккаунте прокуратуры штата.

Согласно данным прокуратуры, среди пострадавших 10 несовершеннолетних.

Уточняется, что 33 пострадавших госпитализировали.

Ранее, 10 апреля, в результате падения автобуса в реку в Перу погибли 10 человек, еще 25 получили травмы. По словам начальника отдела охраны дорог национальной полиции Перу полковника Виктора Меса Фарфана, в салоне автобуса находилось 76 человек. Отмечается, что автобус упал в реку после столкновения с другим автомобилем, однако на месте происшествия и в окрестностях не удалось обнаружить вторую машину.

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