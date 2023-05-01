Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 мая

Облачно с прояснениями, кратковременный дождь и до 12 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в понедельник, 1 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +10…+12 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –1.

В Московской области днем ожидается от +9 до +14 градусов, ночью похолодает до нуля, местами заморозки до –3.

Прогнозируется западный и северо-западный ветер со скоростью 4–10 м/c, местами порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление — 746–752 мм ртутного столба.

Ранее, 29 апреля, сообщалось, что в центре европейской части России ожидаются так называемые возвратные заморозки. Похолодание с ночными отрицательными температурами ожидается в столичном регионе в ночь на 2 мая. Холодная погода и минусовые температуры придут в Москву и область в ночь на 5 мая.

До этого, 27 апреля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что первая декада мая в Москве, вероятно, будет холоднее климатической нормы.