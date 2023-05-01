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В США женщину обвинили в торговле человеческими останками

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Фото: Global Look Press/Tino Plunert
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В американском штате Арканзас бывшей сотруднице похоронного бюро предъявили обвинение в продаже человеческих останков, сообщает 30 апреля Daily Mail.

Отмечается, что в октябре 2021 года 36-летняя Кэнденс Чепмен Скотт познакомилась с 40-летним Джереми Ли Поли в социальной сети. Ему она продала не менее 20 коробок с фрагментами человеческих тел, которые, как оказалось, были привезены в похоронное агентство для кремации из медицинской службы Университета Арканзаса. Таким образом женщина выручила $11 тыс.

Обвинительное заключение, добавило издание, было обнародовано в пятницу, 28 апреля. Женщину обвинили по 12 пунктам. Сама экс-сотрудница агентства свою вину не признала.

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До этого, в ноябре прошлого года, сообщалось, что полицейская служба Европейского союза (Европол) ликвидировала крупную преступную сеть, действовавшую на территории нескольких стран Европы. В ходе операции, прошедшей 22 ноября, были арестованы 44 человека из восьми стран Евросоюза, а также граждане Норвегии и США. Обыски прошли на 94 объектах. Задержанные занимались торговлей наркотиками, отмыванием денег и незаконным обогащением.

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