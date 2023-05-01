ВСУ выпустили 20 снарядов по Донецку за час

Вооруженные силы Украины (ВСУ) шесть раз обстреливали разные районы Донецка в течение часа. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

В Telegram-канале ведомства уточняется, что первый удар был нанесен по Киевскому району в 00:10, прилет зафиксировали со стороны поселения Тоненькое. Через пять минут под обстрел попал Куйбышевский район. После этого, в 00:30 было совершено еще две атаки — на Киевский и Петровский районы. В 00:40 боевики ВСУ вновь открыли огонь по Петровскому району, а в 1:00 повторили атаку.

В общей сложности националисты выпустили 20 снарядов калибром 152 и 155 мм.

Информация о последствиях обстрелов пока не поступала.

Ранее, 29 апреля, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате атаки со стороны ВСУ пострадали, как минимум, два мирных жителя.

Как рассказал военный корреспондент «Известий» Евгений Быковский, националисты два дня подряд день били по густонаселенным районам города из американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Одна из ракет упала в огород частного дома, в результате стена здания была полностью разрушена, а на участке образовалась воронка шириной 10 м и глубиной 3 м.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.