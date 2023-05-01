Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ заявило о разрушении сотрудничества с Финляндией
Происшествия
ВСУ выпустили 20 снарядов по Донецку за час
Мир
Эрдоган выразил надежду на продление зерновой сделки
Мир
На Украине посоветовали жителям новых регионов получить паспорт РФ
Общество
Блиновскую могут арестовать из-за активности кураторов ее марафонов
Армия
Рогов заявил об ударе ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре Павлограда
Общество
Синоптик предсказал ухудшение погоды в Москве перед Днем Победы
Мир
Эрдоган заявил о ликвидации главаря ИГ в Сирии
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Мир
В США раскритиковали план Байдена создать экологичное вооружение
Общество
Поклонники принесли цветы к Дому моды Вячеслава Зайцева
Спорт
Российская пловчиха Кирпичникова заявила о смене спортивного гражданства
Мир
Гутерриш направил в Судан своего заместителя по гумвопросам
Сюжет:

ВСУ выпустили 20 снарядов по Донецку за час

0
Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) шесть раз обстреливали разные районы Донецка в течение часа. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

В Telegram-канале ведомства уточняется, что первый удар был нанесен по Киевскому району в 00:10, прилет зафиксировали со стороны поселения Тоненькое. Через пять минут под обстрел попал Куйбышевский район. После этого, в 00:30 было совершено еще две атаки — на Киевский и Петровский районы. В 00:40 боевики ВСУ вновь открыли огонь по Петровскому району, а в 1:00 повторили атаку.

В общей сложности националисты выпустили 20 снарядов калибром 152 и 155 мм.

Информация о последствиях обстрелов пока не поступала.

«Любую атаку мы сможем отразить»
Пока в Донбассе идут дожди, российские и украинские войска готовятся к новым боям

Ранее, 29 апреля, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате атаки со стороны ВСУ пострадали, как минимум, два мирных жителя.

Как рассказал военный корреспондент «Известий» Евгений Быковский, националисты два дня подряд день били по густонаселенным районам города из американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Одна из ракет упала в огород частного дома, в результате стена здания была полностью разрушена, а на участке образовалась воронка шириной 10 м и глубиной 3 м.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023