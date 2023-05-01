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Задержан подозреваемый в убийстве найденного в ковре мужчины

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины, чье тело нашли в ковре
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Фото: МВД МЕДИА
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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины на северо-западе Москвы, тело которого было обнаружено завернутым в ковер. Об этом 30 апреля сообщил портал «МВД Медиа».

Отмечается, что сообщение об обнаружении трупа поступило в столичную полицию в 20:15, а преступник был задержан менее чем через три часа.

«Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений мужчине, который впоследствии скончался», — говорится в сообщении.

Утверждается, что подозреваемый нанес жертве несовместимые с жизнью травмы, после чего завернул тело в ковер и скрылся.

В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственные органы.

Ранее в этот день в квартире на проспекте Маршала Жукова обнаружили завернутое в ковер тело мужчины с признаками насильственной смерти.

На место выехали следователи и криминалисты. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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