Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

В Днепропетровской области Украины прогремел взрыв. Об этом 30 апреля сообщило агентство «РБК-Украина».

«В Днепропетровской области прозвучал взрыв», — говорится в сообщении.

В свою очередь, издание «Зеркало недели» уточнило, что взрыв прозвучал в Павлограде. Официальной информации пока нет.

Отмечается, что в 21:30 в регионе была объявлена воздушная тревога.

Официальной информации со стороны Минобороны РФ об ударах по этим территориям не поступало.

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Бердянске были слышны два взрыва.

28 апреля издание «Страна» сообщило о взрыве в Николаеве. По предварительной информации, пострадала женщина, других подробностей не приводилось.

Также украинский телеканал ТСН заявил о взрывах в Киеве и нескольких областях Украины. Отмечается, что взрывы были слышны в Киеве, Кременчуге, Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск), в Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.

Также 28 апреля почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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