Певица Гарафутдинова вспомнила о дружбе своей семьи с Зайцевым

Певица Лючана Гарафутдинова рассказала «Известиям», что ее семья тепло вспоминает о времени, проведенном с модельером Вячеславом Зайцевым.

«Славочка, дорогой, любимый! Ужасно прискорбно знать, что тебя больше нет. Но твое имя, творения и заслуги будут жить вечно. Наша семья счастлива, что мы были рядом. Ты навсегда останешься в нашей памяти», — заявила она.

Между тем в апреле 2021 года Гарафутдиновы оказались в центре крупного скандала, когда сын известного кутюрье, Егор Зайцев, заявил об их аморальном поведении. По словам мужчины, эти люди поселились дома у его отца и снимали с ним порочащие видеоролики, которые затем публиковали в TikTok. При этом Гарафутдиновы делали вид, что ухаживают за старшим Зайцевым, рассчитывая унаследовать его состояние, а заодно и Дом моды.

Впоследствии прокуратура Москвы организовала проверку информации о возможных нарушениях имущественных прав дизайнера.

30 апреля появилась информация об уходе из жизни модельера Зайцева. По данным источника «Известий», его доставили в больницу города Щелково, чуть позднее он скончался в реанимации. Вячеславу было 85 лет.

Причиной смерти стало внутреннее кровотечение.

Как отметил историк моды Александр Васильев, Зайцев был гордостью российской моды. По его словам, модельер приблизил советскую моду начиная с 1965 года к международным канонам стиля и красоты с учетом народных традиций и национального колорита.

Российский дизайнер Игорь Чапурин назвал Зайцева масштабной фигурой и недооцененным модельером. Он подчеркнул, что кутюрье «генерировал в себе мощные творческие силы, силы новации».

Модельер Татьяна Котегова в свою очередь назвала Зайцева уникальным человеком и одним из величайших кутюрье в России. По ее мнению, его кончина ознаменовала уход эпохи.

Народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что каждое творение Зайцева — «шедевр, образец безупречного вкуса и высокого качества».

Между тем стилист и эксперт моды Владислав Лисовец упомянул невероятный талант и выдающиеся личные качества покойного кутюрье.