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Правозащитница призвала жену Зеленского заступиться за прихожанок УПЦ

Правозащитница призвала Елену Зеленскую заступиться за пострадавших прихожанок УПЦ
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Правозащитница, прихожанка Украинской православной церкви (УПЦ) Виктория Кохановская 30 апреля обратилась к жене украинского лидера Елене Зеленской с просьбой заступиться за женщин, пострадавших из-за применения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении участников акций в поддержку канонической УПЦ.

По ее словам, у женщин, защищавших храмы УПЦ, сломаны ребра, разбиты лица, поцарапаны руки.

«На сегодня у нас четыре пострадавшие женщины, которым требуется медицинский уход, но, к сожалению, правоохранительные органы даже не открыли уголовные дела. Обращаюсь к вам, госпожа Елена Зеленская, с просьбой одной единственной — заступитесь за украинскую женщину, заступитесь за украинских детей», — сказала Кохановская в видео, опубликованном в ее Telegram-канале.

Как отметила правозащитница, если Зеленская не уделит должного внимания возникшей проблеме, последует обращение в высшие международные организации.

Кохановская уточнила, что это видео было сделано год назад. При этом женщина подчеркнула, что 19 апреля 2023 года лично почувствовала «все издевательства и пытки СБУ и полиции на собственном теле». Она поделилась, что ее и еще троих участников акции в поддержку Киево-Печерской лавры и УПЦ задержали «за хулиганство», аргументируя это тем, что они якобы нарушили общественный порядок.

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Давление сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

29 апреля группа радикалов попыталась напасть на предстоятеля канонической УПЦ митрополита Онуфрия возле Киево-Печерской лавры. Они пытались не позволить ему сесть в машину, а также выкрикивали «Онуфрия на обмен», «диверсанты в рясах» и другие провокационные лозунги.

20 апреля сотрудники полиции Украины с автоматами снова прибыли на территорию Киево-Печерской лавры. На кадрах видно, как возле монастыря цепью стоят более десяти силовиков в красных беретах.

В УПЦ 19 апреля сообщили, что Викторию Кохановскую, которая принимала участие в акциях в поддержку Киево-Печерской лавры, задержала полиция. Ее похитили во время прямого эфира.

В тот же день полицейские, вооруженные автоматами, прибыли к опечатанному 39-му корпусу Киево-Печерской лавры. Они не давали верующим прорваться в здания, отталкивая людей от заблокированной двери. В итоге сторонники УПЦ смогли выломать дверь и пройти внутрь. После этого национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»).

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