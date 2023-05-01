Правозащитница призвала жену Зеленского заступиться за прихожанок УПЦ

Правозащитница, прихожанка Украинской православной церкви (УПЦ) Виктория Кохановская 30 апреля обратилась к жене украинского лидера Елене Зеленской с просьбой заступиться за женщин, пострадавших из-за применения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении участников акций в поддержку канонической УПЦ.

По ее словам, у женщин, защищавших храмы УПЦ, сломаны ребра, разбиты лица, поцарапаны руки.

«На сегодня у нас четыре пострадавшие женщины, которым требуется медицинский уход, но, к сожалению, правоохранительные органы даже не открыли уголовные дела. Обращаюсь к вам, госпожа Елена Зеленская, с просьбой одной единственной — заступитесь за украинскую женщину, заступитесь за украинских детей», — сказала Кохановская в видео, опубликованном в ее Telegram-канале.

Как отметила правозащитница, если Зеленская не уделит должного внимания возникшей проблеме, последует обращение в высшие международные организации.

Кохановская уточнила, что это видео было сделано год назад. При этом женщина подчеркнула, что 19 апреля 2023 года лично почувствовала «все издевательства и пытки СБУ и полиции на собственном теле». Она поделилась, что ее и еще троих участников акции в поддержку Киево-Печерской лавры и УПЦ задержали «за хулиганство», аргументируя это тем, что они якобы нарушили общественный порядок.

Давление сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

29 апреля группа радикалов попыталась напасть на предстоятеля канонической УПЦ митрополита Онуфрия возле Киево-Печерской лавры. Они пытались не позволить ему сесть в машину, а также выкрикивали «Онуфрия на обмен», «диверсанты в рясах» и другие провокационные лозунги.

20 апреля сотрудники полиции Украины с автоматами снова прибыли на территорию Киево-Печерской лавры. На кадрах видно, как возле монастыря цепью стоят более десяти силовиков в красных беретах.

В УПЦ 19 апреля сообщили, что Викторию Кохановскую, которая принимала участие в акциях в поддержку Киево-Печерской лавры, задержала полиция. Ее похитили во время прямого эфира.

В тот же день полицейские, вооруженные автоматами, прибыли к опечатанному 39-му корпусу Киево-Печерской лавры. Они не давали верующим прорваться в здания, отталкивая людей от заблокированной двери. В итоге сторонники УПЦ смогли выломать дверь и пройти внутрь. После этого национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»).