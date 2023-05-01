«Костюмы Зыкиной всегда от Зайцева»

Вячеслав Зайцев — № 1 в русской моде. Это он ее создал. Его усилиями, увлеченностью, преданностью русские сарафаны, кафтаны, душегреи, кокошники нашли свое место не только на модных подиумах, но и на мировой сцене. Народная артистка СССР Людмила Георгиевна Зыкина чтила Вячеслава Михайловича как главного художника в ее концертной деятельности. Именно Зайцев шил для нее концертные костюмы. Вячеслав Михайлович считался эталоном качества. Зыкина ценила в нем не только глубочайшие познания в мастерстве, но и ту легкость, хулиганство, которые он привносил в свою работу. Любой эксперимент, неожиданное решение от художника. Это были костюмы, стилизованные а-ля рюс.

Фото: Предоставлено «Домом Людмилы Зыкиной» Народная артистка Людмила Зыкина в платье работы Вячеслава Зайцева с группой The Beatles

Людмила Зыкина воспринимала его предложения с энтузиазмом. Конечно же, он не шил для Зыкиной мини. Но мог хрестоматийные наряды переосмыслить и осовременить, да так, что в них певица была бесспорным символом России. Кстати, она отмечала и его обходительность, даже некую стеснительность в общении. Зайцев всегда широко улыбался, и это располагало к нему окружающих. А войти в близкий круг художника было своего рода подарком судьбы.

С модельером Людмилу Георгиевну познакомила Майя Плисецкая. Зыкина дружила с великой балериной и ее супругом, композитором Родионом Щедриным. Об этой паре она говорила: «Люди, поцелованные Богом». И когда Вячеслав Михайлович готовил красивые костюмы для Майи Плисецкой, Людмила Георгиевна заинтересовалась этим смелым модельером. Она тоже предложила ему сотрудничество. Тем более русский колорит был всегда присущ коллекциям Зайцева. И этим Вячеслав Михайлович был близок Зыкиной. А еще для нее было важно, что наконец-то ее костюмами стал заниматься профессионал наивысшей категории.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова Любимое «царское платье» работы Вячеслава Зайцева для Людмилы Зыкиной

Александра Пахмутова написала музыку «Приглашения к празднику». Она в качестве увертюры всегда звучала на концерте, а затем под колокольный звон на сцену выходила Людмила Зыкина в платье от Вячеслава Зайцева. Для Зыкиной Вячеслав Михайлович был показателем качества. И когда ее спрашивали, от кого ее наряды, она с гордостью говорила: «Костюмы Зыкиной всегда от Зайцева». Их в лупу рассматривали за границей. Ведь модельер использовал при пошиве не только самые дорогие ткани, но и не экономил на отделке. Мастерицы вручную вышивали изысканные узоры золотом, пришивали мех. И какой наряд без камней? Кроме бисера и кристаллов Swarovski, платья Людмилы Георгиевны неизменно украшали полудрагоценные камни. Она и в Европе, и в Америке бывала. А в Лос-Анджелесе на встрече с группой The Beatles Зыкина тоже была в костюмах от Зайцева.

Зыкина считала Зайцева самым гениальным дизайнером. А Вячеслав Михайлович говорил, что у нас одна царственная певица — это Зыкина. И только такая певица могла представлять СССР на мировых сценах. Он считал, что по Зыкиной судили о России. А значит, она должна быть величественной. Платья волшебным образом скрывали огрехи фигуры и демонстрировали достоинства, преувеличивая их. Надевая наряд от Зайцева, Зыкина чувствовала себя королевой, суперзвездой. Она говорила: «У меня идеальная фигура, как у Софи Лорен».

Фото: Предоставлено «Домом Людмилы Зыкиной»

Если это был Зайцев, то это означало дорого-богато. Работа кутюрье была недешевой. Некоторое время назад на одном интернет-аукционе появилось «царское платье» Людмилы Зыкиной. Белое атласное, расшитое золотом и полудрагоценными камнями. Оценили его в 400 тыс. Мы с художественным руководителем Государственного Академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной Дмитрием Сергеевичем Дмитриенко попытались разоблачить мошенников. Ведь настоящее «царское платье» хранится в ансамбле. Для него созданы все необходимые температурные условия. Иногда выставляется на выставках в музее. Но ни в коем случае не продается. Потому что это было любимое платье Людмилы Зыкиной. И цена ему не 400 тыс. Платье работы Зайцева бесценно.

Фото: Предоставлено «Домом Людмилы Зыкиной»

Людмила Зыкина познакомила Вячеслава Зайцева с Элиной Быстрицкой. И модельер стал обшивать народную артистку. Мало того, если Элина Авраамовна знала, что для спектакля в Малом театре костюмы шьют по эскизам модельера, то она точно согласится на роль. Прозорливые режиссеры знали этот нюанс и непростой характер актрисы, поэтому могли сделать реверанс, приглашая Вячеслава Михайловича на постановку. А это сразу увеличивало бюджет спектакля. Костюм для «Пиковой дамы» выставлен в Малом театре за стеклом. Хотя это и несостоявшаяся работа Элины Быстрицкой. Роль она не сыграла, а костюм работы Вячеслава Михайловича стал реликвией. Зайцев приходил к Элине Авраамовне и разрабатывал эскизы вместе с ней. Быстрицкая и платья для собственного гардероба заказывала у Зайцева. Народная артистка СССР очень редко соглашалась принимать участие в каких-либо съемках. Один из последних ее выходов на телевидение был на юбилей Вячеслава Зайцева. Когда ей позвонили с федерального канала, она, услышав имя любимого модельера, как девчонка, радовалась и моментально откликнулась на приглашение.

С уходом Вячеслава Михайловича Зайцева ушла эпоха царственной моды.

Автор — директор «Дома Людмилы Зыкиной»