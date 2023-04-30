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Сюжет:

В зоне СВО ликвидирован лучший зенитчик ВСУ с позывным Кельт

«Русская весна»: в зоне СВО погиб самый результативный зенитчик ВСУ Линийчук
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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В зоне специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса погиб самый эффективный зенитчик украинской армии Андрей Линийчук. Об этом 30 апреля сообщило издание «Русская весна».

Отмечается, что Линийчук был уничтожен точным огнем артиллерии.

Военнослужащий первым успешно применил в бою переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Starstreak. Кроме того, на счету зенитчика наибольшее количество сбитых воздушных объектов в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

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Ранее в этот день стало известно о ликвидации двух канадских наемников в Артемовске (украинское название — Бахмут). Одним из погибших является экс-военный армии Канады Кайл Рональд Портер. Второй наемник — Коул Зеленко — состоял в Интернациональном легионе Украины.

До этого, 29 апреля, начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские силы уничтожили разведгруппу ВСУ в Пологовском районе Запорожской области. Также у населенного пункта Чаривное был сорван подвоз материальных средств на позиции 108-й бригады украинской теробороны.

28 апреля российские военные в Артемовске уничтожили командира элитного подразделения Вооруженных сил Украины Александра Чернигова. В тот же день ликвидирован еще один офицер Сил спецопераций ВСУ Владимир Ободенко.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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