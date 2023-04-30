Александр Васильев назвал Вячеслава Зайцева гордостью российской моды

Историк моды Александр Васильев назвал покойного модельера Вячеслава Зайцева гордостью российской моды. Об этом он написал 30 апреля в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

«Вячеслав Зайцев — гордость отечественной моды. Первый мужчина-модельер, приблизивший советскую моду начиная с 1965 года к международным канонам стиля и красоты, при этом не забывая о народных традициях и национальном колорите», — говорится в публикации.

Васильев и Зайцев долгое время работали вместе в программе «Модный приговор».

Российский дизайнер Игорь Чапурин назвал Зайцева масштабной фигурой и недооцененным модельером. Он подчеркнул, что кутюрье «генерировал в себе мощные творческие силы, силы новации».

Модельер Татьяна Котегова, в свою очередь, назвала Зайцева уникальным человеком и одним из величайших кутюрье в России. По ее мнению, его кончина ознаменовала уход эпохи.

Стилист и модный эксперт Александр Рогов указал, что Зайцев сыграл важнейшую роль для индустрии и признания РФ на международной модной арене. Он также назвал его легендой.

О смерти Зайцева стало известно ранее в этот день. По данным источника, его доставили в больницу города Щелково с желудочно-кишечным кровотечением, чуть позднее он скончался в реанимации. Ему было 85 лет.

Причиной смерти стало внутреннее кровотечение.