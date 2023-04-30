«Майский фестиваль правильного кино» открылся в кинотеатре «Поклонка»
В Москве открылся 2-й «Майский фестиваль правильного кино». Церемония состоялась в кинотеатре «Поклонка». В программу кинофорума вошли 35 короткометражных и полнометражных фильмов. Картины посвящены военной истории России и подвигам воинов. Фильмом открытия фестиваля стала лента «Сокровища партизанского леса», передает телеканал «Известия». По сюжету летом 1941 года дети спасают музейную коллекцию орденов и монет. Консультантом фильма выступил ветеран Великой Отечественной войны Петр Кузнецов. 2-й «Майский фестиваль правильного кино» продлится до 10 мая.
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