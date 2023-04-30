Фестиваль ледоколов проходит в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге проходит традиционный фестиваль ледоколов. Яркий праздник ежегодно дает старт летнему туристическому сезону. В воскресенье сотни зрителей наблюдали за вальсом буксиров в акватории Невы, передает телеканал «Известия». Уникальный танец судов стал визитной карточкой фестиваля. В течение трех этих дней желающие могут подняться на борт ледокола и пройти по нему с экскурсией. Закрытие фестиваля состоится в понедельник вечером.

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