Задержанная в Гоа за наркоторговлю олимпийская призерка РФ выпущена под залог
Суд отпустил под залог гражданку РФ, медалистку Олимпийских игр 1980 года Светлану Варганову, задержанную в индийском штате Гоа по подозрению в наркоторговле. Об этом 30 апреля сообщил представитель генконсульства России в Мумбаи в беседе с ТАСС.
«Варганова отпущена под залог судом города Мапусы, это произошло 28 апреля. Разбирательство в ее отношении продолжается», — приводит его слова агентство.
В генконсульстве добавили, что бывшая спортсменка пока не планирует выходить на связь с российскими властями, а также не желает раскрывать свое точное местоположение, но находится в Гоа.
Об аресте Варгановой ранее в этот день сообщило издание The Indian Express. Помимо спортсменки бюро по контролю за оборотом наркотиков задержало еще одного россиянина — бывшего полицейского, имя которого не раскрывается.
Варганова уже несколько лет проживает в Индии. Она не только занималась продажей наркотиков, но также организовала в своем доме кальянную, в которой клиенты могли употреблять приобретенный «товар».
В конце ноября прошлого года бывшего защитника ФК «Спартак» Душана Петковича задержали в Амстердаме по подозрению в незаконном обороте наркотиков. У спортсмена и его подельника обнаружили 115 кг кокаина.