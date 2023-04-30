В Забайкальском крае пожарные спасли косулю из ледяной воды
В Петровске-Забайкальском пожарные вытащили из ледяной воды маленькую косулю. Животное попало в реку Баляга и не смогло выбраться самостоятельно. Пожарные помогли косуле выбраться, согрели ее и передали инспекторам охотнадзора, передает телеканал «Известия». Животному окажут помощь и выпустят в среду обитания.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.