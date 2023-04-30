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Экс-разведчик США допустил изменение характера конфликта после Артемовска

Экс-разведчик ВС США Риттер: после битвы за Артемовск характер конфликта может измениться
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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После битвы за Артемовск (украинское название — Бахмут) характер конфликта может измениться из-за значительных потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое предположение высказал 29 апреля офицер разведки корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

«Битва при Артемовске сломала хребет украинской армии, и я не представляю, как украинцы смогли бы провести еще одно подобное сражение. Они израсходовали все свои ресурсы, включая военных и боеприпасы», — сказал он.

Риттер допустил, что в дальнейшем этот момент будут называть переломным в конфликте. Он добавил, что на пути российской армии больше не будет таких препятствий, как в Артемовске, так как у ВСУ не осталось подобных укреплений.

Бывший разведчик пояснил, что украинская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожена, а большинство квалифицированных украинских военнослужащих погибло, пострадало или находится в плену. При этом оставшиеся боевики, по его словам, плохо обучены и не готовы к участию в масштабных боевых действиях.

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Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российские штурмовые отряды продолжили вытеснять украинских боевиков в западной части Артемовска и овладели четырьмя кварталами. Отмечается, что в ходе боев за Артемовск подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ сковывают противника у северной и южной окраин города.

Также в воскресенье сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал, что штурмовикам остается пройти около 1,5 км по городской застройке до полного освобождения Артемовска. Он добавил, что его подразделению удалось взять под контроль квартал с многоэтажными жилыми домами за железной дорогой, разделяющей город на две части.

27 апреля оборонное ведомство сообщало, что российские штурмовики овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях Артемовска.

Тогда же врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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