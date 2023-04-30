ВС РФ сбили беспилотник с американской взрывчаткой в районе Энергодара

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России обнаружили и сбили в районе Энергодара украинский беспилотник с грузом взрывчатки C4, произведенной в США. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщил «РИА Новости» представитель правоохранительных органов.

В контейнере дрона находились пять пластин со взрывчаткой по 723 г в тротиловом эквиваленте каждая. Пластины были оснащены магнитными креплениями. Вместе с ними перевозились пять детонаторов и пять комплектов радиопередатчиков для производства взрыва.

Представитель правоохранительных органов отметил, что комплекты не смогли бы нанести вред российской бронетехнике, но могли быть использованы против незащищенных гражданских лиц. Исходя из этого, было установлено, что украинские военные планировали использовать беспилотник для совершения диверсий против мирного населения.

Ранее в этот день российские зенитчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) ликвидировали беспилотник Bayraktar, который корректировал огонь артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). После уничтожения дрона точность стрельбы украинских боевиков значительно упала.

Также в воскресенье ВС РФ сбили на запорожском направлении в районе Энергодара американский разведывательный беспилотник Quantix Recon, используемый ВСУ. Дрон мог вести разведку местности без участия оператора.

10 апреля заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин рассказал, что системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ с начала спецоперации по защите Донбасса уничтожили более 100 турецких беспилотников Bayraktar.