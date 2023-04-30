В Херсонской области нашли три тайника ВСУ с оружием и боеприпасами
В Херсонской области полицейские обнаружили три тайника с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 апреля сообщили в Telegram-канале регионального ГУ МВД России.
Тайники располагались в здании заброшенной школы в поселке Каланчак, на окраине села Стрелковое и в лесу между населенными пунктами Виноградово и Костогрызово.
Всего оперативники нашли 14 тротиловых шашек, три автомата АК-74, противопехотную мину с взрывателем, 50 бумажных пакетов с метательными зарядами, два вышибных снаряда для мин, а также более 1,3 тыс. патронов разного калибра.
Все боеприпасы были изъяты и помещены в качестве вещественных доказательств в отделения МВД. Поиски оружейных схронов в регионе продолжаются.
Ранее, 27 апреля, полицейские Запорожской области обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчаткой в овраге рядом с селом Дмитровка в Бердянском районе. Всего было изъято более 10 единиц боеприпасов и около 2 кг взрывчатого вещества.
До этого, 20 апреля, в Запорожской области нашли более 35 кг взрывчатки в замаскированном схроне. Кроме того, в Херсонской и Запорожской областях бойцы спецназа Росгвардии обнаружили мины, снаряды, охотничьи ружья и патроны различного калибра.
10 апреля полицейские и сотрудники Росгвардии также изъяли крупный схрон — около 300 боеприпасов иностранного производства разного калибра и назначения — в Запорожской области.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.