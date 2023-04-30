Захарова пообещала жесткий ответ Варшаве на захват школы при посольстве РФ

Москва даст очень жесткий ответ на захват школы при посольстве России в Польше. Об этом 30 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

На вопрос, будет ли российский ответ на действия Варшавы жестким, дипломат ответила: «Очень».

«Официальная Варшава получит в ответ соответствующие действия, как вы понимаете, они будут приниматься и вырабатываться в межведомственном формате», — подчеркнула она.

Захарова отметила, что действовать в данном направлении начали польские власти. Москва только подготовит ответ.

Ранее в этот день у здания посольства Польши в Москве прошел митинг партии ЛДПР против закрытия школы при российском диппредставительстве в Варшаве. Активисты собрались у здания с плакатами «Прекратите бить по детям!».

Накануне представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда после отказа их впустить. Силовики заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоза имущества.

Позже в этот день советник-посланник российской дипмиссии Андрей Ордаш сообщил, что все сотрудники и учителя покинули здание школы, захваченное польскими властями. На вывоз оборудования из учебного заведения посольству было дано семь дней.

Посол России в Польше Сергей Андреев назвал произошедшее весенним обострением.

Он заверил, что Москва обеспечит завершение учебного года, аттестацию учащихся, выпускные экзамены и переход в следующие классы. Дипломат также указал, что, захватив школу при посольстве России, власти Польши нарушили Венскую конвенцию.