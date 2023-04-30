Уголовное дело возбудили после жесткой посадки частного самолета в Новосибирске
Возбуждено уголовное дело после жесткой посадки частного самолета Cessna 172 в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
«По факту совершения жесткой посадки легкомоторного самолета возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства случившегося.
Об инциденте стало известно ранее 30 апреля. Самолет Cessna 172 совершил жесткую посадку около 17:00 по местному времени (13:00 мск) вблизи посадочной площадки «Городской аэропорт».
Воздушное судно получило повреждения планера, кабины и шасси, экипаж не пострадал.
Прокуратурой начата проверка обстоятельств инцидента.