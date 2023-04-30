В Саратовской области мужчина зарезал 17-летнего подростка
В Саратовской области мужчина нанес смертельный удар ножом подростку в ходе уличного конфликта. Возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье, 30 апреля, пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
«По факту смерти 17-летнего юноши возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — говорится в сообщении.
Потасовка между подростком и незнакомым ему мужчиной произошла ночью 29 апреля в проезде Строителей в городе Балакове. Во время конфликта злоумышленник достал нож и ударил им юношу. Знакомые потерпевшего вызвали скорую помощь, но от полученного ранения тот скончался на месте.
Полиция задержала 39-летнего подозреваемого. Сейчас с ним проводятся следственные действия.
Ранее, в марте, в Московской области задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки-подростка. Ее еще живой обнаружила соседка в квартире одного из домов на улице Красная. Девочка умерла по дороге в больницу. В совершении преступления заподозрили ее 18-летнего знакомого.